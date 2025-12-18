18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
4-2-1-3
25
Летица
14
Муанга
71
Соу
93
2
Соппи
38
Сигуа
8
27
Лекуэйри
9
Бэйр
11
Бутлер-Ойедеджи
22
4-1-2-3
50
Мартинелли
30
Мари
2
Вити
60
Куадио
3
Понграчич
23
Сом
23
Ричардсон
41
Кавилья
11
Джеко
31
Куаме
91
Пикколи
93
20
20
93
38
Сигуа
10
Кустодио
10
Кустодио
38
Сигуа
11
Бутлер-Ойедеджи
18
18
11
Бутлер-Ойедеджи
22
7
Айдини
7
Айдини
22
31
Куаме
29
Фортини
29
Фортини
31
Куаме
60
Куадио
2
Додо
2
Додо
60
Куадио
23
Ричардсон
8
Мандрагора
8
Мандрагора
23
Ричардсон
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
91
Пикколи
20
Кен
20
Кен
91
Пикколи
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Фиорентина
24
Брайан Око
ЦЗ
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
57
Evan Franchi
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
56
Andrew Lachhab
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Лука Леццерини
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
24
Брайан Око
ЦЗ
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
57
Evan Franchi
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
56
Andrew Lachhab
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лозанна-Спорт - Фиорентина
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
441
500
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.58
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Лозанна-Спорт» против «Фиорентины», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лозанна-Спорт» – «Фиорентина»
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Источник: «Бомбардир»