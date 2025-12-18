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  • «Лозанна-Спорт» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Лозанна-Спорт» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Лозанна-Спорт
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
58' Г. Сигуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
25
Карло Летица
ВР
14
Кевин Муанга
(К) ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
93
Sékou Fofana
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Jamie Roche
ЦП
27
Беятт Лекуэйри
АП
22
Enzo Kana-Biyik
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лозанна-Спорт
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
57
Evan Franchi
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
56
Andrew Lachhab
ЦФ
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-1-3
25
Летица
14
Муанга
71
Соу
93
2
Соппи
38
Сигуа
8
27
Лекуэйри
9
Бэйр
11
Бутлер-Ойедеджи
22
4-1-2-3
50
Мартинелли
30
Мари
2
Вити
60
Куадио
3
Понграчич
23
Сом
23
Ричардсон
41
Кавилья
11
Джеко
31
Куаме
91
Пикколи
93
20
20
93
38
Сигуа
10
Кустодио
10
Кустодио
38
Сигуа
11
Бутлер-Ойедеджи
18
18
11
Бутлер-Ойедеджи
22
7
Айдини
7
Айдини
22
31
Куаме
29
Фортини
29
Фортини
31
Куаме
60
Куадио
2
Додо
2
Додо
60
Куадио
23
Ричардсон
8
Мандрагора
8
Мандрагора
23
Ричардсон
11
Джеко
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
91
Пикколи
20
Кен
20
Кен
91
Пикколи
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Фиорентина
24
Брайан Око
ЦЗ
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
57
Evan Franchi
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
56
Andrew Lachhab
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Лука Леццерини
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
24
Брайан Око
ЦЗ
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
57
Evan Franchi
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
56
Andrew Lachhab
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Лозанна-Спорт - Фиорентина
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
441
500
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.58
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Лозанна-Спорт» против «Фиорентины», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лозанна-Спорт»«Фиорентина»

«Лозанна-Спорт» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций
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