30.11.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
4-2-4
1
Скуффет
3
Ангори
39
Альбиоль
5
Канестрелли
4
Караччоло
20
Эбишер
8
Марин
27
18
Нзола
19
Мейстер
36
4-1-2-1-2
1
Зоммер
25
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
11
Энрике
10
Мартинес
9
Тюрам
19
Мейстер
16
Буффон
16
Буффон
19
Мейстер
39
Альбиоль
99
Перейра
99
Перейра
39
Альбиоль
3
Ангори
10
Трамони
10
Трамони
3
Ангори
36
7
Лери
7
Лери
36
18
Нзола
32
Морео
32
Морео
18
Нзола
10
Мартинес
30
Аугусто
30
Аугусто
10
Мартинес
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
8
Сучич
7
Зелински
7
Зелински
8
Сучич
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
Остались в запасе
Пиза
Интер
12
Николас
ВР
1
Ante Vuković
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Yvan Maye
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Ante Vuković
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
72
Giacomo Maucci
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Yvan Maye
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Пиза - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
15
Офсайды
3
2
Количество передач
326
506
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
2
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Интера», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»