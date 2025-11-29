29.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
3
Бальде
22
Берналь
6
Касадо
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-2-1
1
Сивера
14
Теналья
33
Парада
16
Пачеко
17
Кастро
8
Бланко
30
Калебе
19
Ибаньес
4
Суарес
21
Реббах
15
Бойе
24
Гарсия
23
Кунде
23
Кунде
24
Гарсия
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
11
Рафинья
8
Педри
8
Педри
11
Рафинья
22
Берналь
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
22
Берналь
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
19
Ибаньес
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Ибаньес
30
Калебе
7
Висенте
7
Висенте
30
Калебе
33
Парада
11
Мартинес
11
Мартинес
33
Парада
Остались в запасе
Барселона
Алавес
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Izei Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Izei Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Алавес
2
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
17
Офсайды
0
8
Количество передач
697
307
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»