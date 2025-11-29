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  • «Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 17:05
Барселона
29.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
8' Л. Ямаль 26' Д. Ольмо 90+3' Д. Ольмо
1' П. Ибаньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
30
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Педри
ЦП
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Izei Hernandez
ЦФ
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
3
Бальде
22
Берналь
6
Касадо
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-2-1
1
Сивера
14
Теналья
33
Парада
16
Пачеко
17
Кастро
8
Бланко
30
Калебе
19
Ибаньес
4
Суарес
21
Реббах
15
Бойе
24
Гарсия
23
Кунде
23
Кунде
24
Гарсия
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
11
Рафинья
8
Педри
8
Педри
11
Рафинья
22
Берналь
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
22
Берналь
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
19
Ибаньес
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Ибаньес
30
Калебе
7
Висенте
7
Висенте
30
Калебе
33
Парада
11
Мартинес
11
Мартинес
33
Парада
Остались в запасе
Барселона
Алавес
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Izei Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
16
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Izei Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Алавес
2
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
17
Офсайды
0
8
Количество передач
697
307
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»

«Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Барселона
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