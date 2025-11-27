27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
11
Нанаси
22
Морейра
10
Энкисо
22
Эмега
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
6
Канвот
5
Лакруа
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
7
Сарр
10
Пино
14
Матета
24
Хегсберг
33
Чилвел
33
Чилвел
24
Хегсберг
10
Энкисо
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
10
Энкисо
11
Нанаси
19
Паес
19
Паес
11
Нанаси
22
Эмега
9
Паничелли
9
Паничелли
22
Эмега
6
Гехи
26
Ричардс
26
Ричардс
6
Гехи
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
5
Лерма
18
Камада
18
Камада
5
Лерма
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Страсбур
Кристал Пэлас
60
Gabriel Kerckaert
ВР
23
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
23
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Страсбур - Кристал Пэлас
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
564
378
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.37
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Кристал Пэласа», 4-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»