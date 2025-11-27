Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Страсбур» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Страсбур» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 21:50
Страсбур
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
53' Э. Эмега 77' С. Эль-Мурабе
35' Т. Митчелл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
22
Эмануэль Эмега
(К) ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
23
Стефан Баич
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Кендри Паес
АП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
11
Нанаси
22
Морейра
10
Энкисо
22
Эмега
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
6
Канвот
5
Лакруа
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
7
Сарр
10
Пино
14
Матета
24
Хегсберг
33
Чилвел
33
Чилвел
24
Хегсберг
10
Энкисо
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
10
Энкисо
11
Нанаси
19
Паес
19
Паес
11
Нанаси
22
Эмега
9
Паничелли
9
Паничелли
22
Эмега
6
Гехи
26
Ричардс
26
Ричардс
6
Гехи
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
5
Лерма
18
Камада
18
Камада
5
Лерма
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Страсбур
Кристал Пэлас
60
Gabriel Kerckaert
ВР
23
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
23
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Страсбур - Кристал Пэлас
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
564
378
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.37
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Кристал Пэласа», 4-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Кристал Пэлас»

«Страсбур» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кристал Пэлас Страсбур
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+