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  • «Айнтрахт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Айнтрахт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:50
Айнтрахт
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
60' А. Лукман 62' Эдерсон 65' Ш. Де Кетеларе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-2-3-1
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
81
Дауд
8
Шаиби
20
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Буркардт
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
4
Хин
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
11
Лукман
20
Доан
20
Бута
20
Бута
20
Доан
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
9
Буркардт
23
Бахоя
23
Бахоя
9
Буркардт
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
27
Гетце
44
Батшуайи
44
Батшуайи
27
Гетце
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
23
Колашинац
23
Колашинац
19
Джимсити
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
13
Эдерсон
80
Муса
80
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Айнтрахт
Аталанта
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Айнтрахт - Аталанта
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
3
Количество передач
453
531
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.84
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аталанты», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Аталанта»

«Айнтрахт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Айнтрахт
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