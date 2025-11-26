26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-3-1
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
81
Дауд
8
Шаиби
20
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Буркардт
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
4
Хин
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
11
Лукман
20
Доан
20
Бута
20
Бута
20
Доан
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
9
Буркардт
23
Бахоя
23
Бахоя
9
Буркардт
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
27
Гетце
44
Батшуайи
44
Батшуайи
27
Гетце
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
23
Колашинац
23
Колашинац
19
Джимсити
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
13
Эдерсон
80
Муса
80
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Айнтрахт
Аталанта
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Айнтрахт - Аталанта
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
3
Количество передач
453
531
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.84
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аталанты», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»