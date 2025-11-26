Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:50
Арсенал
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
22' Х. Тимбер 69' Н. Мадуэке 77' Г. Мартинелли
32' Л. Карл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
19
Троссард
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Троссард
7
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Карл
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
7
Гнабри
11
Джексон
11
Джексон
7
Гнабри
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Арсенал - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
13
Офсайды
2
0
Количество передач
344
533
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
3.11
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Баварии», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Бавария»

«Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+