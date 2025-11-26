26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-2-3
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
19
Троссард
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Троссард
7
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Карл
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
27
Лаймер
34
Бишоф
34
Бишоф
27
Лаймер
7
Гнабри
11
Джексон
11
Джексон
7
Гнабри
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Арсенал - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
13
Офсайды
2
0
Количество передач
344
533
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
3.11
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Баварии», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»