26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-2-2-2
19
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-2-2-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
18
Каррерас
2
Асенсио
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
14
Дани Гарсия
32
Хецце
32
Хецце
14
Дани Гарсия
11
Поденсе
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Поденсе
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
5
Беллингем
5
Беллингем
15
Гюлер
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
2
Асенсио
21
Диас
21
Диас
2
Асенсио
Остались в запасе
Олимпиакос
Реал
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Олимпиакос - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
4
Количество передач
385
580
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Реала», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»