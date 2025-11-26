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  • «Олимпиакос» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Олимпиакос» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 21:50
Олимпиакос
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 4
Завершен
Реал
8' Шикинью 52' М. Тареми 81' А. Эль-Кааби
22' К. Мбаппе 24' К. Мбаппе 29' К. Мбаппе 59' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Олимпиакос
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Реал
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-2-2
19
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-2-2-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
18
Каррерас
2
Асенсио
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
14
Дани Гарсия
32
Хецце
32
Хецце
14
Дани Гарсия
11
Поденсе
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Поденсе
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
15
Гюлер
5
Беллингем
5
Беллингем
15
Гюлер
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
2
Асенсио
21
Диас
21
Диас
2
Асенсио
Остались в запасе
Олимпиакос
Реал
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Олимпиакос - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
4
Количество передач
385
580
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Реала», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Реал»

«Олимпиакос» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Олимпиакос
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