25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-1-3-1
1
Кобель
30
Ансельмино
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
27
Коуто
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
3-2-2-1-2
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
19
Пепе
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
8
Нмеча
13
Гросс
13
Гросс
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
20
Забитцер
7
Беллингем
7
Беллингем
20
Забитцер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
18
Парти
16
Марин
16
Марин
18
Парти
15
Моуриньо
6
Наварро
6
Наварро
15
Моуриньо
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
10
Молейро
10
Молейро
19
Пепе
17
Бьюкенан
11
Акомах
11
Акомах
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Боруссия Д
Вильярреал
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Боруссия Д - Вильярреал
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
628
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.62
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вильярреала», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»