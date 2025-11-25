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  • «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Боруссия Д
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
45+2' С. Гирасси 54' С. Гирасси 58' К. Адейеми 90+5' Д. Свенссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
30
Ансельмино
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
27
Коуто
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
3-2-2-1-2
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
19
Пепе
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
8
Нмеча
13
Гросс
13
Гросс
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
20
Забитцер
7
Беллингем
7
Беллингем
20
Забитцер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
18
Парти
16
Марин
16
Марин
18
Парти
15
Моуриньо
6
Наварро
6
Наварро
15
Моуриньо
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
10
Молейро
10
Молейро
19
Пепе
17
Бьюкенан
11
Акомах
11
Акомах
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Боруссия Д
Вильярреал
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Боруссия Д - Вильярреал
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
628
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.62
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вильярреала», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»

«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Вильярреал Боруссия Д
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