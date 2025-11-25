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  • «Буде-Глимт» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Буде-Глимт» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Буде-Глимт
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
27' О. Бломберг 87' С. Фет (П)
48' Л. Опенда 59' У. МакКенни 90+1' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Андерс Клинге
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Ювентус
43
Matteo Fuscaldo
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
27
Эдон Жегрова
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
3-2-3-1-1
1
Перин
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
17
Аджич
7
Консейсау
17
Опенда
5
Алеесами
18
Мое
18
Мое
5
Алеесами
25
Мяяття
8
Аукленд
8
Аукленд
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Бломберг
26
Эвьен
29
29
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
21
Миретти
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Миретти
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
17
Аджич
10
Йылдыз
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Опенда
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Опенда
Остались в запасе
Буде-Глимт
Ювентус
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
43
Matteo Fuscaldo
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
43
Matteo Fuscaldo
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Буде-Глимт - Ювентус
4
Всего ударов по воротам
18
23
Удары в створ
6
16
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
6
17
Офсайды
0
3
Количество передач
545
395
Сейвы
12
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
10
21
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
3.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Ювентуса», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Ювентус»

«Буде-Глимт» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Буде-Глимт
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