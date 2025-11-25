25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
3-2-3-1-1
1
Перин
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
17
Аджич
7
Консейсау
17
Опенда
5
Алеесами
18
Мое
18
Мое
5
Алеесами
25
Мяяття
8
Аукленд
8
Аукленд
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Бломберг
26
Эвьен
29
29
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
21
Миретти
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Миретти
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
17
Аджич
10
Йылдыз
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Опенда
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Опенда
Остались в запасе
Буде-Глимт
Ювентус
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
43
Matteo Fuscaldo
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
43
Matteo Fuscaldo
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Буде-Глимт - Ювентус
4
Всего ударов по воротам
18
23
Удары в створ
6
16
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
6
17
Офсайды
0
3
Количество передач
545
395
Сейвы
12
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
10
21
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
3.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Ювентуса», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Ювентус»
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Источник: «Бомбардир»