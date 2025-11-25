25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-2-2-2-1
1
Траффорд
45
Хусанов
6
Стоунз
15
Аке
21
Айт Нури
82
Льюис
6
Гонсалес
14
Рейндерс
14
Бобб
22
Савиньо
22
Мармуш
4-1-2-3
1
Флеккен
4
Куанса
5
Баде
24
Белосян
22
Гримальдо
24
Гарсия
10
Тилльман
30
Маза
35
Кофане
14
Шик
17
Поку
45
Хусанов
10
Шерки
10
Шерки
45
Хусанов
21
Айт Нури
33
О'Райли
33
О'Райли
21
Айт Нури
82
Льюис
47
Фоден
47
Фоден
82
Льюис
14
Бобб
11
Доку
11
Доку
14
Бобб
22
Мармуш
9
Холанд
9
Холанд
22
Мармуш
35
Кофане
23
Телла
23
Телла
35
Кофане
Остались в запасе
Манчестер Сити
Байер
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
36
Никлас Ломб
ВР
40
Jesper Schlich
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
45
Naba Mensah
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
40
Jesper Schlich
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
45
Naba Mensah
ЦП
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Манчестер Сити - Байер
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
4
8
Офсайды
1
1
Количество передач
589
487
Сейвы
0
9
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.51
xGP (предотвращенные голы)
2.19
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Байера», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»