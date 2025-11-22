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  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 19:20
Ньюкасл
22.11.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
63' Х. Барнс 70' Х. Барнс
68' Р. Диаш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Поуп
12
Тиав
5
Шер
2
Ливраменто
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
3
Холл
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
27
Вольтемаде
2-2-3-3
1
Доннарумма
24
Гвардиол
3
Диаш
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
10
Шерки
3
Холл
4
Ботман
4
Ботман
3
Холл
27
Вольтемаде
28
Уиллок
28
Уиллок
27
Вольтемаде
11
Барнс
19
Эланга
19
Эланга
11
Барнс
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
10
Шерки
14
Бобб
14
Бобб
10
Шерки
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
47
Фоден
22
Мармуш
22
Мармуш
47
Фоден
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
285
584
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
2.49
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 12-й тур чемпионата Англии (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ньюкасл
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