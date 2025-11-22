22.11.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-3-2-1
1
Поуп
12
Тиав
5
Шер
2
Ливраменто
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
3
Холл
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
27
Вольтемаде
2-2-3-3
1
Доннарумма
24
Гвардиол
3
Диаш
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
10
Шерки
3
Холл
4
Ботман
4
Ботман
3
Холл
27
Вольтемаде
28
Уиллок
28
Уиллок
27
Вольтемаде
11
Барнс
19
Эланга
19
Эланга
11
Барнс
20
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
20
Силва
10
Шерки
14
Бобб
14
Бобб
10
Шерки
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
47
Фоден
22
Мармуш
22
Мармуш
47
Фоден
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
285
584
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
2.49
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 12-й тур чемпионата Англии (Премьер-Лига) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»