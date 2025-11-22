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  • «Арсенал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Арсенал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 15:50
Арсенал
22.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
86' Р. Мирзов
62' С. Алиев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
3-2-3-2
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
90
Калмыков
27
Мирзов
2-1-3-3-1
1
Штепа
3
Кирш
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
7
Антонов
6
Тарба
10
Жигулев
13
Пузанов
18
Родионов
11
Николаев
9
Алиев
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
7
Антонов
3
Плиев
3
Плиев
7
Антонов
9
Алиев
48
Сутугин
48
Сутугин
9
Алиев
18
Родионов
18
Гурченко
18
Гурченко
18
Родионов
Сутугин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Сутугин
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Арсенал - Черноморец
2
5
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Черноморца», 20-й тур Первой лиги чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Черноморец»

«Арсенал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Арсенал
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