22.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
90
Калмыков
27
Мирзов
2-1-3-3-1
1
Штепа
3
Кирш
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
7
Антонов
6
Тарба
10
Жигулев
13
Пузанов
18
Родионов
11
Николаев
9
Алиев
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
7
Антонов
3
Плиев
3
Плиев
7
Антонов
9
Алиев
48
Сутугин
48
Сутугин
9
Алиев
18
Родионов
18
Гурченко
18
Гурченко
18
Родионов
Сутугин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Сутугин
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Арсенал - Черноморец
2
5
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Черноморца», 20-й тур Первой лиги чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»