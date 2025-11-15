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  • Россия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Россия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 16:50
Россия
15.11.2025, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Чили
37' Г. Тапиа 76' Б. Бреретон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Александр Головин
АП
27
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Константин Тюкавин
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Чили
12
Лоуренс Вигуру
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Иван Роман
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Висенте Писарро
ПЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
20
Хавьер Альтамирано
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
16
Гонсало Тапиа
РФ
Главный тренер
Николас Кордова
Россия
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
8
Наиль Умяров
ОП
53
Александр Черников
ОП
15
Данил Глебов
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Алексей Батраков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Чили
23
Себастьян Мелья
ВР
1
Томас Жилье
ВР
25
Франсиско Салинас
ЦЗ
25
Ян Гаргез
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
7
Лукас Сепеда
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Агустин Арсе
ЦП
21
Лаутаро Мильян
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
9
Александр Аравена
ЛФ
0
Максимилиано Гутьеррес
РФ
4-1-3-2
12
Агкацев
4
Круговой
3
Дивеев
25
Лукин
22
Бевеев
74
Фомин
17
Головин
31
Кисляк
27
Обляков
67
Глушенков
10
Тюкавин
3-3-2-1
12
Вигуру
4
Роман
22
Кушчевич
3
Марипан
2
Ормасабаль
18
Эчеверрия
17
Суасо
11
Осорио
20
Альтамирано
16
Тапиа
25
Лукин
97
Литвинов
97
Литвинов
25
Лукин
74
Фомин
8
Умяров
8
Умяров
74
Фомин
17
Головин
15
Глебов
15
Глебов
17
Головин
27
Обляков
11
Батраков
11
Батраков
27
Обляков
31
Кисляк
13
Сергеев
13
Сергеев
31
Кисляк
10
Тюкавин
90
Комличенко
90
Комличенко
10
Тюкавин
4
Роман
0
Гутьеррес
0
Гутьеррес
4
Роман
11
Осорио
25
Салинас
25
Салинас
11
Осорио
6
Писарро
8
Лойола
8
Лойола
6
Писарро
18
Эчеверрия
21
Арсе
21
Арсе
18
Эчеверрия
20
Альтамирано
22
Бреретон
22
Бреретон
20
Альтамирано
16
Тапиа
7
Сепеда
7
Сепеда
16
Тапиа
Остались в запасе
Россия
Чили
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Себастьян Мелья
ВР
1
Томас Жилье
ВР
25
Ян Гаргез
ЦЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Лаутаро Мильян
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
9
Александр Аравена
ЛФ
Главный тренер
Николас Кордова
Остались в запасе
98
Максим Бориско
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
Остались в запасе
23
Себастьян Мелья
ВР
1
Томас Жилье
ВР
25
Ян Гаргез
ЦЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Лаутаро Мильян
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
20
Матиас Сепульведа
ЛВ
9
Александр Аравена
ЛФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Николас Кордова
Статистика матча Россия - Чили
1
4
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
4
Офсайды
1
2
Количество передач
534
356
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Чили на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Чили

Россия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Чили Россия
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