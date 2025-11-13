13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
3
Динь
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
13
Канте
8
Коне
12
Барколя
9
Шерки
11
Олисе
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
12
Трубин
13
Забарный
4
Сваток
4
Михавко
21
Караваев
2
Михайличенко
19
Назарина
18
Очеретко
6
Ярмолюк
7
Гуцуляк
9
Яремчук
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
8
Коне
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
8
Коне
9
Шерки
18
Аклиуш
18
Аклиуш
9
Шерки
12
Барколя
22
Экитике
22
Экитике
12
Барколя
11
Олисе
7
Нкунку
7
Нкунку
11
Олисе
18
Очеретко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Очеретко
9
Яремчук
15
Цыганков
15
Цыганков
9
Яремчук
6
Ярмолюк
22
Волошин
22
Волошин
6
Ярмолюк
4
Михавко
20
Зубков
20
Зубков
4
Михавко
7
Гуцуляк
11
Ванат
11
Ванат
7
Гуцуляк
Остались в запасе
Франция
Украина
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Франция - Украина
1
2
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
718
299
Сейвы
0
6
Точность передач %
92
74
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
14
0
xG (ожидаемые голы)
2.7
0
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Украины, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Украина
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»