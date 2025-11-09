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  • «Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 21:50
Сельта
09.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
11' С. Каррейра 43' Б. Иглесиас
10' Р. Левандовски (П) 37' Р. Левандовски 45+4' Л. Ямаль 73' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
6
Фернандес
5
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
11
Дуран
7
Иглесиас
4-2-3-1
13
Щесны
24
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
30
Мингеса
20
Родригес
20
Родригес
30
Мингеса
6
Фернандес
8
Роман
8
Роман
6
Фернандес
9
Хутгла
15
Сарагоса
15
Сарагоса
9
Хутгла
5
Сотело
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
5
Сотело
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
20
Ольмо
15
Кристенсен
15
Кристенсен
20
Ольмо
10
Ямаль
22
Берналь
22
Берналь
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Сельта
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
10
Офсайды
5
2
Количество передач
450
722
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.58
3.18
xGP (предотвращенные голы)
-1.06
-1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Барселона»

«Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Сельта
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