09.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-1-2
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
6
Фернандес
5
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
11
Дуран
7
Иглесиас
4-2-3-1
13
Щесны
24
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
30
Мингеса
20
Родригес
20
Родригес
30
Мингеса
6
Фернандес
8
Роман
8
Роман
6
Фернандес
9
Хутгла
15
Сарагоса
15
Сарагоса
9
Хутгла
5
Сотело
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
5
Сотело
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
20
Ольмо
15
Кристенсен
15
Кристенсен
20
Ольмо
10
Ямаль
22
Берналь
22
Берналь
10
Ямаль
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Торрес
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Сельта
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
12
Хави Эспарт
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
10
Офсайды
5
2
Количество передач
450
722
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.58
3.18
xGP (предотвращенные голы)
-1.06
-1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»