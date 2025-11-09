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  • «Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 19:20
Валенсия
09.11.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
82' Л. Риоха
74' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
29
A. Panach
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-1-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
14
Корреа
18
Пепелу
8
Алмейда
8
Гуэрра
7
Данжума
18
Белтран
16
Лопес
4-1-3-2
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
5
Бартра
4
Амрабат
7
Антони
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
9
Эрнандес
8
Форнальс
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
16
Лопес
11
Риоха
11
Риоха
16
Лопес
8
Алмейда
19
Раба
19
Раба
8
Алмейда
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
20
Ло Чельсо
21
Рока
21
Рока
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
4
1
Количество передач
422
568
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.6
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»

«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Валенсия
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