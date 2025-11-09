09.11.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-1-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
14
Корреа
18
Пепелу
8
Алмейда
8
Гуэрра
7
Данжума
18
Белтран
16
Лопес
4-1-3-2
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
5
Бартра
4
Амрабат
7
Антони
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
9
Эрнандес
8
Форнальс
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
18
Пепелу
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Пепелу
16
Лопес
11
Риоха
11
Риоха
16
Лопес
8
Алмейда
19
Раба
19
Раба
8
Алмейда
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
20
Ло Чельсо
21
Рока
21
Рока
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
29
A. Panach
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
28
Lucas Núñez
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
4
1
Количество передач
422
568
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.6
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»