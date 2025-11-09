09.11.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
72
Ukko Happonen
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
14
Хеггем
3
Хольм
19
Фергюсон
4
Побега
11
Роу
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
11
Эльмас
19
Хойлунд
1
Скорупски
25
Пессина
25
Пессина
1
Скорупски
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
21
Одгор
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Одгор
3
Гутьеррес
37
Оливера
37
Оливера
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
11
Эльмас
70
Ланг
70
Ланг
11
Эльмас
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
8
Мактоминей
20
Лукка
20
Лукка
8
Мактоминей
Остались в запасе
Болонья
Наполи
72
Ukko Happonen
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
72
Ukko Happonen
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Наполи
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
15
Количество передач
369
549
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Наполи», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»