Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 15:50
Болонья
09.11.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
50' Т. Даллинга 66' Д. Лукуми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
72
Ukko Happonen
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
14
Хеггем
3
Хольм
19
Фергюсон
4
Побега
11
Роу
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
11
Эльмас
19
Хойлунд
1
Скорупски
25
Пессина
25
Пессина
1
Скорупски
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
21
Одгор
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Одгор
3
Гутьеррес
37
Оливера
37
Оливера
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
11
Эльмас
70
Ланг
70
Ланг
11
Эльмас
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
8
Мактоминей
20
Лукка
20
Лукка
8
Мактоминей
Остались в запасе
Болонья
Наполи
72
Ukko Happonen
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
72
Ukko Happonen
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Наполи
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
15
Количество передач
369
549
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Наполи», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Наполи»

«Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+