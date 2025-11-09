09.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
3
Швецов
28
Семенов
13
Кайнов
6
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
7
Хохлачев
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
2
Бозов
53
Котин
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
23
Стефанович
10
Гонгапшев
13
Кайнов
17
Шильников
17
Шильников
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
9
Давидян
7
Сафронов
7
Сафронов
9
Давидян
73
Азнауров
17
Никишин
17
Никишин
73
Азнауров
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
7
Маляров
15
Самойлов
15
Самойлов
7
Маляров
78
Куль
20
Шипунов
20
Шипунов
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
10
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Ротор
Шинник
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Ротор - Шинник
2
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Шинника», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»