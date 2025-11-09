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  • «Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 14:50
Ротор
09.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
52' А. Семенов 78' И. Сафронов (П) 83' Г. Шильников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
10
Артем Симонян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
17
Фомин
3
Швецов
28
Семенов
13
Кайнов
6
Макаров
73
Азнауров
10
Симонян
9
Давидян
7
Хохлачев
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
2
Бозов
53
Котин
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
23
Стефанович
10
Гонгапшев
13
Кайнов
17
Шильников
17
Шильников
13
Кайнов
10
Симонян
24
Мальцев
24
Мальцев
10
Симонян
9
Давидян
7
Сафронов
7
Сафронов
9
Давидян
73
Азнауров
17
Никишин
17
Никишин
73
Азнауров
7
Хохлачев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Хохлачев
7
Маляров
15
Самойлов
15
Самойлов
7
Маляров
78
Куль
20
Шипунов
20
Шипунов
78
Куль
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
10
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Ротор
Шинник
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Ротор - Шинник
2
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Шинника», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Шинник»

«Ротор» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Ротор
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