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  • «Сандерленд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Сандерленд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 19:20
Сандерленд
08.11.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
36' Д. Баллард 90+4' Б. Бробби
54' Б. Сака 74' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
43
Andre Annous
ЦФ
3-3-1-1-1
22
Руфс
20
Мукиэле
5
Баллард
27
Садики
17
Рейнилду
34
Джака
2
Гертрейда
28
Ле Фе
11
Траоре
18
Изидор
4-1-2-3
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
28
Ле Фе
7
Адингра
7
Адингра
28
Ле Фе
11
Траоре
7
Тальби
7
Тальби
11
Траоре
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
2
Гертрейда
12
Майенда
12
Майенда
2
Гертрейда
10
Эзе
3
Москера
3
Москера
10
Эзе
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
43
Andre Annous
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
43
Andre Annous
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
287
529
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.91
xGP (предотвращенные голы)
-1.18
-1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Арсенала», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд»«Арсенал»

«Сандерленд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Сандерленд
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