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  • «КАМАЗ» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«КАМАЗ» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 15:50
КАМАЗ
08.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Волга
57' Д. Шамкин 90+5' Д. Моторин
10' И. Гершун 41' Д. Каменщиков 54' К. Фольмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
6
Михаил Умников
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Анисимов
3
Маругин
6
Калистратов
27
Мануйлов
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Караев
59
Моторин
4-1-1-3-1
1
Кеняйкин
20
Ковалев
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
10
Шагиахметов
9
Фольмер
8
Рахманов
17
Гершун
52
Пшенников
9
Каменщиков
3
Маругин
15
Бурко
15
Бурко
3
Маругин
79
Семенов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
79
Семенов
11
Апеков
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Апеков
53
Дерюгин
27
Голыбин
27
Голыбин
53
Дерюгин
8
Рахманов
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Рахманов
52
Пшенников
6
Умников
6
Умников
52
Пшенников
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
10
Шагиахметов
28
Новиков
28
Новиков
10
Шагиахметов
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча КАМАЗ - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Волги», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Волга»

«КАМАЗ» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга КАМАЗ
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