08.11.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-1-2-2-2
31
Анисимов
3
Маругин
6
Калистратов
27
Мануйлов
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Караев
59
Моторин
4-1-1-3-1
1
Кеняйкин
20
Ковалев
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
10
Шагиахметов
9
Фольмер
8
Рахманов
17
Гершун
52
Пшенников
9
Каменщиков
3
Маругин
15
Бурко
15
Бурко
3
Маругин
79
Семенов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
79
Семенов
11
Апеков
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Апеков
53
Дерюгин
27
Голыбин
27
Голыбин
53
Дерюгин
8
Рахманов
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Рахманов
52
Пшенников
6
Умников
6
Умников
52
Пшенников
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
10
Шагиахметов
28
Новиков
28
Новиков
10
Шагиахметов
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча КАМАЗ - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Волги», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Волга»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»