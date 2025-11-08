08.11.2025, суббота, 16:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Неом
Неом
3-1-2-2-2
81
Максимиану
25
Абди
4
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
6
Аль-Хассан
44
Зулиани
6
Дукуре
70
Буабре
72
Коне
91
Ляказетт
97
Родригес
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
20
Габриэль
21
Коман
10
Мане
7
Роналду
79
Феликс
25
Абди
27
Хавсави
27
Хавсави
25
Абди
6
Дукуре
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
6
Дукуре
10
Бенрахма
10
Бенрахма
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
Остались в запасе
Неом
Аль-Наср
88
Mohammed Al Hakim
ВР
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
88
Mohammed Al Hakim
ВР
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Неом - Аль-Наср
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
6
4
Количество передач
281
410
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Насра», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:50 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»