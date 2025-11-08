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Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Насра», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 16:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Наср»