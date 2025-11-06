06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-2-3-1
23
Диуф
2
Абди
3
Бар
35
Ба
33
Менди
34
Ванхутте
99
Самед
27
Бога
10
Диоп
7
Гувейя
9
Оморуйи
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
33
Макенго
8
Эггештайн
44
Манзамби
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
20
Адаму
7
Гувейя
23
Луше
23
Луше
7
Гувейя
99
Самед
8
Сансон
8
Сансон
99
Самед
34
Ванхутте
6
Будауи
6
Будауи
34
Ванхутте
9
Оморуйи
21
Янссон
21
Янссон
9
Оморуйи
2
Абди
50
Чо
50
Чо
2
Абди
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
44
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
44
Манзамби
7
Шерхант
19
Бесте
19
Бесте
7
Шерхант
20
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
20
Адаму
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
Остались в запасе
Ницца
Фрайбург
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ницца - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
1
Количество передач
482
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.16
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Фрайбурга», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Фрайбург»
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Источник: «Бомбардир»