06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-1-2-2
1
Матеус
71
Тикнизян
13
Велькович
30
Тебо
7
Соль
20
Хандель
33
Крунич
28
Радоньич
4
Иванич
21
Элшник
7
Арнаутович
4-1-1-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
99
Мбемба
2
Манди
24
Вердонк
17
Мукау
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Коррея
80
29
Игамане
20
Хандель
22
Костов
22
Костов
20
Хандель
4
Иванич
7
Милсон
7
Милсон
4
Иванич
28
Радоньич
10
Катай
10
Катай
28
Радоньич
7
Арнаутович
19
Дуарте
19
Дуарте
7
Арнаутович
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
17
Мукау
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лилль
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Црвена Звезда - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
15
Офсайды
3
0
Количество передач
352
551
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.53
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Лилля», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»