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  • «Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 19:35
Црвена Звезда
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
85' М. Арнаутович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
(К) АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К) ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
29
Хамза Игамане
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
71
Тикнизян
13
Велькович
30
Тебо
7
Соль
20
Хандель
33
Крунич
28
Радоньич
4
Иванич
21
Элшник
7
Арнаутович
4-1-1-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
99
Мбемба
2
Манди
24
Вердонк
17
Мукау
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Коррея
80
29
Игамане
20
Хандель
22
Костов
22
Костов
20
Хандель
4
Иванич
7
Милсон
7
Милсон
4
Иванич
28
Радоньич
10
Катай
10
Катай
28
Радоньич
7
Арнаутович
19
Дуарте
19
Дуарте
7
Арнаутович
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
17
Мукау
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лилль
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
50
Samy Merzouk
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Црвена Звезда - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
15
Офсайды
3
0
Количество передач
352
551
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.53
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Лилля», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда»«Лилль»

«Црвена Звезда» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лилль Црвена Звезда
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