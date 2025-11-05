05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
1
Доннарумма
6
Стоунз
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
14
Рейндерс
47
Фоден
33
О'Райли
22
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
33
О'Райли
21
Айт Нури
21
Айт Нури
33
О'Райли
14
Рейндерс
3
Диаш
3
Диаш
14
Рейндерс
11
Доку
10
Шерки
10
Шерки
11
Доку
22
Савиньо
20
Силва
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
5
Бенсебаини
23
Джан
23
Джан
5
Бенсебаини
14
Байер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Байер
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
9
Гирасси
7
Беллингем
7
Беллингем
9
Гирасси
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия Д
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
478
472
Сейвы
3
8
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Боруссии» Дортмунд, 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»