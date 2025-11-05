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  • «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 21:50
Манчестер Сити
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия Д
22' Ф. Фоден 29' Э. Холанд 57' Ф. Фоден 90+1' Р. Шерки
72' В. Антон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
2-3-3-2
1
Доннарумма
6
Стоунз
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
14
Рейндерс
47
Фоден
33
О'Райли
22
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
33
О'Райли
21
Айт Нури
21
Айт Нури
33
О'Райли
14
Рейндерс
3
Диаш
3
Диаш
14
Рейндерс
11
Доку
10
Шерки
10
Шерки
11
Доку
22
Савиньо
20
Силва
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
5
Бенсебаини
23
Джан
23
Джан
5
Бенсебаини
14
Байер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Байер
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
9
Гирасси
7
Беллингем
7
Беллингем
9
Гирасси
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия Д
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
478
472
Сейвы
3
8
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Боруссии» Дортмунд, 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Манчестер Сити
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