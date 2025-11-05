05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
4-2-1-2-1
29
Жекерс
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-2-3
13
Щесны
33
Араухо
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Торрес
9
Рэшфорд
25
Онидика
62
62
25
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
24
Гарсия
5
Кубарси
5
Кубарси
24
Гарсия
6
Касадо
20
Ольмо
20
Ольмо
6
Касадо
9
Рэшфорд
19
Барджи
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Брюгге
Барселона
71
Axl De Corte
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Брюгге - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
2
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
228
736
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Барселоны», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»