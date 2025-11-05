Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брюгге» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Брюгге» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 21:50
Брюгге
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 3
Завершен
Барселона
6' Н. Тресольди 17' К. Форбс 63' К. Форбс
8' Ф. Торрес 61' Л. Ямаль 77' Х. Цолис (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
62
Lynnt Audoor
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-2-1
29
Жекерс
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-2-3
13
Щесны
33
Араухо
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Торрес
9
Рэшфорд
25
Онидика
62
62
25
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
24
Гарсия
5
Кубарси
5
Кубарси
24
Гарсия
6
Касадо
20
Ольмо
20
Ольмо
6
Касадо
9
Рэшфорд
19
Барджи
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Брюгге
Барселона
71
Axl De Corte
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Брюгге - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
2
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
228
736
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Барселоны», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Барселона»

«Брюгге» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Брюгге
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+