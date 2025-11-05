05.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
3-1-3-2-1
93
Михаил
32
Люккассен
4
Луис
3
Гольдар
26
Суньич
12
Сема
88
Пепе
8
Кина
99
Оршич
30
Драгомир
7
Бруно
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
7
Перес
19
Пепе
9
Микаутадзе
8
Кина
5
Ланга
5
Ланга
8
Кина
12
Сема
17
Пилеас
17
Пилеас
12
Сема
99
Оршич
11
Жажа
11
Жажа
99
Оршич
88
Пепе
33
Силва
33
Силва
88
Пепе
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
10
Соломон
10
Соломон
10
Молейро
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Пафос
Вильярреал
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
12
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
12
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Пафос - Вильярреал
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
377
542
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Вильярреал», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Вильярреал»
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Источник: «Бомбардир»