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Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Вильярреал», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Вильярреал»