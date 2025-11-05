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  • «Карабах» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Карабах» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 19:35
Карабах
05.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 2
Завершен
Челси
29' Л. Андраде 39' М. Янкович (П)
16' Эстевао 52' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
20
Кади Боржес
АП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-1-2-3-1
77
Кочальски
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
11
Дуран
11
Андраде
20
Боржес
44
Джафаргулиев
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
4
Адарабиойо
21
Хато
17
Кукурелья
17
Сантос
45
Лавиа
41
Эстевао
11
Гиттенс
19
Джордж
9
Педро
44
Джафаргулиев
20
Болт
20
Болт
44
Джафаргулиев
20
Боржес
7
Аддаи
7
Аддаи
20
Боржес
10
Зубир
21
Кащук
21
Кащук
10
Зубир
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
45
Лавиа
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Сантос
9
Педро
10
Буонанотте
10
Буонанотте
9
Педро
11
Гиттенс
17
Гарначо
17
Гарначо
11
Гиттенс
19
Джордж
19
Делап
19
Делап
19
Джордж
Остались в запасе
Карабах
Челси
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Карабах - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
19
Офсайды
1
1
Количество передач
311
498
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Челси», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Челси»

«Карабах» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Челси Карабах
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