05.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-3-1
77
Кочальски
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
11
Дуран
11
Андраде
20
Боржес
44
Джафаргулиев
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
4
Адарабиойо
21
Хато
17
Кукурелья
17
Сантос
45
Лавиа
41
Эстевао
11
Гиттенс
19
Джордж
9
Педро
44
Джафаргулиев
20
Болт
20
Болт
44
Джафаргулиев
20
Боржес
7
Аддаи
7
Аддаи
20
Боржес
10
Зубир
21
Кащук
21
Кащук
10
Зубир
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
45
Лавиа
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Сантос
9
Педро
10
Буонанотте
10
Буонанотте
9
Педро
11
Гиттенс
17
Гарначо
17
Гарначо
11
Гиттенс
19
Джордж
19
Делап
19
Делап
19
Джордж
Остались в запасе
Карабах
Челси
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
50
Макс Меррик
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Карабах - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
19
Офсайды
1
1
Количество передач
311
498
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Челси», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»