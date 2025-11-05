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  • «Урал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Урал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 15:50
Урал
05.11.2025, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Челябинск
6' М. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
22
Лео Кордейро
ЦП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
37
Виталий Бондарев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Александр Носов
ПВ
4-2-3-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
34
Маргасов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
14
Железнов
97
Ишков
17
Карапузов
10
Секулич
4-2-2-2
93
Тусеев
2
Жиров
15
Кочиев
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
97
Ишков
22
Кордейро
22
Кордейро
97
Ишков
6
Сунгатулин
37
Бондарев
37
Бондарев
6
Сунгатулин
17
Карапузов
59
Харин
59
Харин
17
Карапузов
8
Аюпов
20
Марков
20
Марков
8
Аюпов
75
Жамалетдинов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
Остались в запасе
Урал
Челябинск
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Урал - Челябинск
3
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Челябинска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Челябинск»

«Урал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Урал
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