05.11.2025, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-2-3-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
34
Маргасов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
14
Железнов
97
Ишков
17
Карапузов
10
Секулич
4-2-2-2
93
Тусеев
2
Жиров
15
Кочиев
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
29
Урванцев
75
Жамалетдинов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
97
Ишков
22
Кордейро
22
Кордейро
97
Ишков
6
Сунгатулин
37
Бондарев
37
Бондарев
6
Сунгатулин
17
Карапузов
59
Харин
59
Харин
17
Карапузов
8
Аюпов
20
Марков
20
Марков
8
Аюпов
75
Жамалетдинов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
75
Жамалетдинов
29
Урванцев
11
Носов
11
Носов
29
Урванцев
Остались в запасе
Урал
Челябинск
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Урал - Челябинск
3
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Челябинска», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»