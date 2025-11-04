Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Ливерпуль
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Реал
61' А. Мак Аллистер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Вирц
10
Салах
22
Экитике
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
15
Гюлер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
15
Гюлер
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
332
531
Сейвы
2
8
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.45
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Реала», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал»

«Ливерпуль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
4
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+