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Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Реала», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал»