04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
25
Мамардашвили
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Вирц
10
Салах
22
Экитике
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
15
Гюлер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
15
Гюлер
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
332
531
Сейвы
2
8
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.45
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Реала», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»