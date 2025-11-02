02.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
4-1-2-3
13
Бергстрем
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
19
Мурики
11
Вирджили
18
Жозеф
13
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
13
Родригес
8
Форнальс
21
Рока
21
Рока
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
18
Деосса
18
Деосса
20
Ло Чельсо
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
11
Вирджили
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Вирджили
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
18
Жозеф
29
Асано
29
Асано
18
Жозеф
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
38
Nil Torreguitart
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
38
Nil Torreguitart
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
8
Офсайды
1
4
Количество передач
552
480
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Мальорки», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»