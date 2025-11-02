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  • «Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 21:50
Бетис
02.11.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
10' Антони 34' Антони 37' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
11
Ян Вирджили
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Адриан
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Мальорка
38
Nil Torreguitart
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
4-1-2-3
13
Бергстрем
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
19
Мурики
11
Вирджили
18
Жозеф
13
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
13
Родригес
8
Форнальс
21
Рока
21
Рока
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
18
Деосса
18
Деосса
20
Ло Чельсо
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
11
Вирджили
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Вирджили
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
18
Жозеф
29
Асано
29
Асано
18
Жозеф
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
38
Nil Torreguitart
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
38
Nil Torreguitart
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
8
Офсайды
1
4
Количество передач
552
480
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Мальорки», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Мальорка»

«Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Бетис
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