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  • «Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:20
Манчестер Сити
02.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
17' Э. Холанд 33' Э. Холанд 60' Н. О'Райли
25' Т. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
(К) ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Бен Доук
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
2-2-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
47
Фоден
10
Шерки
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
20
Силва
4-1-3-2
1
Петрович
20
Хименес
18
Диаките
5
Сенеси
3
Трюффер
12
Адамс
7
Брукс
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
22
Крупи
47
Фоден
21
Айт Нури
21
Айт Нури
47
Фоден
20
Силва
16
Родри
16
Родри
20
Силва
10
Шерки
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Шерки
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
20
Хименес
10
Кук
10
Кук
20
Хименес
8
Скотт
10
Кристи
10
Кристи
8
Скотт
7
Брукс
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Брукс
12
Адамс
11
Доук
11
Доук
12
Адамс
22
Крупи
9
Эванилсон
9
Эванилсон
22
Крупи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Уилл Деннис
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
11
Офсайды
0
3
Количество передач
493
521
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-1.61
-1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Борнмута», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут»

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
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