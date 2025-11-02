02.11.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-3-2
23
Ареоля
25
Диуф
3
Килман
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
8
Поттс
11
Пакета
18
Фернандеш
20
Боуэн
13
Уилсон
38
Саммервил
4-1-1-3-1
1
Поуп
17
Крафт
4
Ботман
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
27
Вольтемаде
18
Фернандеш
44
Игор
44
Игор
18
Фернандеш
38
Саммервил
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
38
Саммервил
13
Уилсон
28
Соучек
28
Соучек
13
Уилсон
17
Крафт
5
Шер
5
Шер
17
Крафт
4
Ботман
11
Барнс
11
Барнс
4
Ботман
17
Гордон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Гордон
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
5
10
Офсайды
4
0
Количество передач
320
545
Сейвы
3
7
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ньюкасла», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»