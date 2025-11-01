Составы команд
Наполи
Наполи
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
17
A. Le Borgne
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
8
Мактоминей
99
Ангисса
21
Политано
7
Нерес
19
Хойлунд
4-1-2-2-1
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
2
Кемпф
16
Валье
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
42
Аддаи
11
Диао
21
Мората
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
21
Политано
68
Лоботка
68
Лоботка
21
Политано
7
Нерес
70
Ланг
70
Ланг
7
Нерес
11
Гилмор
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Гилмор
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
27
Смольчич
4
Пош
4
Пош
27
Смольчич
2
Кемпф
34
Карлос
34
Карлос
2
Кемпф
42
Аддаи
17
Родригес
17
Родригес
42
Аддаи
21
Мората
9
Дувикас
9
Дувикас
21
Мората
8
Какере
7
Да Кунья
7
Да Кунья
8
Какере
Остались в запасе
Наполи
Комо
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
17
A. Le Borgne
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
17
A. Le Borgne
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Наполи - Комо
3
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
16
Количество передач
392
484
Сейвы
2
8
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.07
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Комо», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»