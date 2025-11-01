01.11.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-2-2-1
25
Викарио
23
Порро
15
Дансо
37
ван де Вен
99
Спенс
36
Палинья
30
Бентанкур
29
Сарр
20
Кудус
15
Бергвалл
9
Муани
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
17
Гарначо
7
Нету
9
Педро
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
15
Дансо
21
Ромеро
21
Ромеро
15
Дансо
9
Муани
22
Джонсон
22
Джонсон
9
Муани
Симонс
28
Одобер
28
Одобер
Симонс
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
3
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
3
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
45
Лавиа
27
Густо
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
7
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
7
Нету
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
31
Антонин Кински
ВР
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
4
2
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
387
425
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.1
3.68
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Челси», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»