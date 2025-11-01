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  • «Тоттенхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Тоттенхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:20
Тоттенхэм
01.11.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Челси
34' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Викарио
23
Порро
15
Дансо
37
ван де Вен
99
Спенс
36
Палинья
30
Бентанкур
29
Сарр
20
Кудус
15
Бергвалл
9
Муани
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
17
Гарначо
7
Нету
9
Педро
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
15
Дансо
21
Ромеро
21
Ромеро
15
Дансо
9
Муани
22
Джонсон
22
Джонсон
9
Муани
Симонс
28
Одобер
28
Одобер
Симонс
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
3
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
3
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
45
Лавиа
27
Густо
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
7
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
7
Нету
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
31
Антонин Кински
ВР
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
4
2
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
387
425
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.1
3.68
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Челси», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»

«Тоттенхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм
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