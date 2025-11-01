01.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-2-3-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
22
Кармона
23
Маркао
17
Суасо
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
10
Фернандес
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
31
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
31
Гонсалес
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
20
Симеоне
18
Распадори
18
Распадори
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
23
Ньянзу
23
Ньянзу
3
Аспиликуэта
3
Менди
8
Гудель
8
Гудель
3
Менди
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
7
Гонсалес
7
Гонсалес
10
Фернандес
24
Санчес
45
Адамс
45
Адамс
24
Санчес
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Атлетико - Севилья
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
12
Количество передач
462
525
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.47
0.46
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Севильи», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»