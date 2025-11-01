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  • «Атлетико» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Атлетико» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 17:05
Атлетико
01.11.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
64' Х. Альварес (П) 77' Т. Алмада 90' А. Гризманн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
3-2-3-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
22
Кармона
23
Маркао
17
Суасо
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
10
Фернандес
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
31
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
31
Гонсалес
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Баэна
20
Симеоне
18
Распадори
18
Распадори
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
23
Ньянзу
23
Ньянзу
3
Аспиликуэта
3
Менди
8
Гудель
8
Гудель
3
Менди
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
7
Гонсалес
7
Гонсалес
10
Фернандес
24
Санчес
45
Адамс
45
Адамс
24
Санчес
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Атлетико - Севилья
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
12
Количество передач
462
525
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.47
0.46
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Севильи», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Севилья»

«Атлетико» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Атлетико
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