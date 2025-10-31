31.10.2025, пятница, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
24
Аль-Харби
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
3-3-2-2
43
Гроэ
2
Аль-Швирех
29
Худт
66
94
Аль-Радже
6
Аль-Субиани
31
Яслам
8
Браунхилл
4
Сьерро
37
9
38
Леонардо
78
Ладжами
78
Ладжами
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
4
Акчичек
4
Акчичек
29
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
10
Малком
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
10
Малком
31
Яслам
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
31
Яслам
94
Аль-Радже
30
Эрнандес
30
Эрнандес
94
Аль-Радже
9
10
Карраско
10
Карраско
9
13
Жуниор
13
Жуниор
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
12
Sultan
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
4
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
8
Офсайды
2
1
Количество передач
679
247
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Шабаба», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября в 17:50 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»