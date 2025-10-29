29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-2-1
13
Кепа
4
Уайт
5
Хинкапе
3
Москера
49
Льюис-Скелли
18
Нванери
23
Нергор
23
Мерино
10
Эзе
56
Доумэн
43
3-4-3
23
Стил
42
Коппола
6
ван Хеке
21
Боскальи
29
Де Куйпер
20
Балеба
25
Гомес
24
Кадиоглу
10
Рюттер
19
Костулас
9
Цимас
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
5
Хинкапе
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Хинкапе
43
41
Райс
41
Райс
43
10
Эзе
19
Троссард
19
Троссард
10
Эзе
56
Доумэн
7
Сака
7
Сака
56
Доумэн
19
Костулас
26
Аяри
26
Аяри
19
Костулас
29
Де Куйпер
27
Виффер
27
Виффер
29
Де Куйпер
25
Гомес
23
Уотсон
23
Уотсон
25
Гомес
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
42
Коппола
18
Уэлбек
18
Уэлбек
42
Коппола
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Nils Ramming
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
1
Nils Ramming
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
14
Офсайды
4
3
Количество передач
436
442
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брайтона», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон»
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Источник: «Бомбардир»