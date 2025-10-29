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  • «Арсенал» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

«Арсенал» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

29 октября 2025, 21:35
Арсенал
29.10.2025, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Брайтон
57' И. Нванери 76' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
(К) ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
43
Andre Annous
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
(К) ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Брайтон
1
Nils Ramming
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
23
Том Уотсон
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
26
Joe Knight
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Кепа
4
Уайт
5
Хинкапе
3
Москера
49
Льюис-Скелли
18
Нванери
23
Нергор
23
Мерино
10
Эзе
56
Доумэн
43
3-4-3
23
Стил
42
Коппола
6
ван Хеке
21
Боскальи
29
Де Куйпер
20
Балеба
25
Гомес
24
Кадиоглу
10
Рюттер
19
Костулас
9
Цимас
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
5
Хинкапе
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Хинкапе
43
41
Райс
41
Райс
43
10
Эзе
19
Троссард
19
Троссард
10
Эзе
56
Доумэн
7
Сака
7
Сака
56
Доумэн
19
Костулас
26
Аяри
26
Аяри
19
Костулас
29
Де Куйпер
27
Виффер
27
Виффер
29
Де Куйпер
25
Гомес
23
Уотсон
23
Уотсон
25
Гомес
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
42
Коппола
18
Уэлбек
18
Уэлбек
42
Коппола
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Nils Ramming
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
1
Nils Ramming
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Freddie Simmonds
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
14
Офсайды
4
3
Количество передач
436
442
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
7
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брайтона», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Брайтон»

«Арсенал» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Брайтон Арсенал
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