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  • «Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 17:50
Касымпаша
26.10.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
33' К. Винк
5' Д. Ундер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
41
Аттила Салаи
(К) ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
88
Кафу
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
3
Опоку
41
Салаи
2
Винк
21
Фримпонг
4
Эспиноса
16
Бальдюрссон
88
Кафу
7
Фалл
17
34
Диабате
4-2-1-3
30
Дестаноглу
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
11
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
7
Фалл
33
Ташдемир
33
Ташдемир
7
Фалл
2
Винк
4
Арус
4
Арус
2
Винк
88
Кафу
6
6
88
Кафу
17
77
Гуйе
77
Гуйе
17
34
Диабате
7
7
34
Диабате
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
18
Черны
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
18
Черны
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
248
501
Сейвы
5
4
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.04
2.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Бешикташа, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Бешикташ»

«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Касымпаша
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