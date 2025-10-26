26.10.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Касымпаша
Касымпаша
3-2-2-1-2
1
3
Опоку
41
Салаи
2
Винк
21
Фримпонг
4
Эспиноса
16
Бальдюрссон
88
Кафу
7
Фалл
17
34
Диабате
4-2-1-3
30
Дестаноглу
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
11
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Ундер
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
7
Фалл
33
Ташдемир
33
Ташдемир
7
Фалл
2
Винк
4
Арус
4
Арус
2
Винк
88
Кафу
6
6
88
Кафу
17
77
Гуйе
77
Гуйе
17
34
Диабате
7
7
34
Диабате
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
18
Черны
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
18
Черны
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
248
501
Сейвы
5
4
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.04
2.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Бешикташа, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»