26.10.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
19
Романья
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
3-2-3-2
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
43
Уэсли
33
Цимикас
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
17
Коне
21
Дибала
17
Бэйли
19
Романья
5
Канде
5
Канде
19
Романья
55
Торстведт
40
Вранкс
40
Вранкс
55
Торстведт
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
8
Коне
45
Лорьенте
45
Лорьенте
8
Коне
39
Фадера
9
Чеддира
9
Чеддира
39
Фадера
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
33
Цимикас
22
Эрмосо
22
Эрмосо
33
Цимикас
4
Кристанте
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
4
Кристанте
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
17
Бэйли
9
Довбик
9
Довбик
17
Бэйли
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Lorenzo Nyarko
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Lorenzo Nyarko
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Рома
4
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
18
16
Офсайды
1
1
Количество передач
334
483
Сейвы
7
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Ромы», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 1».
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Источник: «Бомбардир»