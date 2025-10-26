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  • «Сассуоло» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Сассуоло» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 15:50
Сассуоло
26.10.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Рома
16' П. Дибала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Lorenzo Nyarko
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
19
Романья
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
3-2-3-2
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
43
Уэсли
33
Цимикас
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
17
Коне
21
Дибала
17
Бэйли
19
Романья
5
Канде
5
Канде
19
Романья
55
Торстведт
40
Вранкс
40
Вранкс
55
Торстведт
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
8
Коне
45
Лорьенте
45
Лорьенте
8
Коне
39
Фадера
9
Чеддира
9
Чеддира
39
Фадера
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
33
Цимикас
22
Эрмосо
22
Эрмосо
33
Цимикас
4
Кристанте
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
4
Кристанте
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
17
Бэйли
9
Довбик
9
Довбик
17
Бэйли
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Lorenzo Nyarko
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Lorenzo Nyarko
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Рома
4
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
18
16
Офсайды
1
1
Количество передач
334
483
Сейвы
7
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Ромы», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Рома»

«Сассуоло» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Сассуоло
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