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  • «Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 20:50
Брентфорд
25.10.2025, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
5' Д. Уаттара 5' Д. Уаттара 45' К. Шаде 60' И. Тиаго (П)
45+5' М. Керкез 89' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Киран Моррисон
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-1-3-2
1
Келлехер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
20
Айер
33
Кайоде
14
Хендерсон
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
11
Уаттара
4-1-3-2
25
Мамардашвили
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
21
Джонс
22
Экитике
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Вирц
10
Салах
20
Айер
3
Генри
3
Генри
20
Айер
6
Ярмолюк
27
Янельт
27
Янельт
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
11
Уаттара
16
Ониика
16
Ониика
11
Уаттара
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
7
Вирц
2
Гомес
2
Гомес
7
Вирц
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
21
Джонс
73
Нгумоха
73
Нгумоха
21
Джонс
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
20
Киран Моррисон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
20
Киран Моррисон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
288
586
Сейвы
3
5
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.75
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»

«Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брентфорд
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