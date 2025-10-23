23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-3-1-2
13
Раду
3
Алонсо
5
Каррейра
15
Старфельт
6
Фернандес
8
Бельтран
8
Роман
23
Альварес
15
Сарагоса
11
Дуран
10
Аспас
3-3-2-2
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
2
Абди
23
Луше
8
Сансон
9
Оморуйи
50
Чо
11
Дуран
17
Руэда
17
Руэда
11
Дуран
5
Каррейра
30
Мингеса
30
Мингеса
5
Каррейра
8
Бельтран
5
Сотело
5
Сотело
8
Бельтран
15
Сарагоса
10
Серви
10
Серви
15
Сарагоса
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
50
Чо
33
Менди
33
Менди
50
Чо
8
Сансон
34
Ванхутте
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
27
Бога
27
Бога
23
Луше
2
Абди
7
Гувейя
7
Гувейя
2
Абди
9
Оморуйи
17
17
9
Оморуйи
Остались в запасе
Сельта
Ницца
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Сельта - Ницца
1
1
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
20
7
Офсайды
3
0
Количество передач
606
322
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Ниццы», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Ницца»
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Источник: «Бомбардир»