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  • «Сельта» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Сельта» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Сельта
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
2' Я. Аспас 75' К. Пепра Оппонг (АГ)
16' М. Чо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
4-3-1-2
13
Раду
3
Алонсо
5
Каррейра
15
Старфельт
6
Фернандес
8
Бельтран
8
Роман
23
Альварес
15
Сарагоса
11
Дуран
10
Аспас
3-3-2-2
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
2
Абди
23
Луше
8
Сансон
9
Оморуйи
50
Чо
11
Дуран
17
Руэда
17
Руэда
11
Дуран
5
Каррейра
30
Мингеса
30
Мингеса
5
Каррейра
8
Бельтран
5
Сотело
5
Сотело
8
Бельтран
15
Сарагоса
10
Серви
10
Серви
15
Сарагоса
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
50
Чо
33
Менди
33
Менди
50
Чо
8
Сансон
34
Ванхутте
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
27
Бога
27
Бога
23
Луше
2
Абди
7
Гувейя
7
Гувейя
2
Абди
9
Оморуйи
17
17
9
Оморуйи
Остались в запасе
Сельта
Ницца
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Сельта - Ницца
1
1
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
20
7
Офсайды
3
0
Количество передач
606
322
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Ниццы», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Ницца»

«Сельта» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Сельта
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