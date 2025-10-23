23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-1-3-1
26
Селс
47
Зинченко
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
4-2-3-1
99
Кошта
20
Кошта
4
Кивиор
5
Беднарек
74
Моура
22
Варела
13
Росарио
8
Фрохольдт
17
Сайнс
11
Пепе
9
Омородион
47
Зинченко
37
Савона
37
Савона
47
Зинченко
5
Андерсон
6
Сангаре
6
Сангаре
5
Андерсон
12
Луис
22
Йетс
22
Йетс
12
Луис
20
Кошта
12
Сануси
12
Сануси
20
Кошта
74
Моура
52
Фернандеш
52
Фернандеш
74
Моура
22
Варела
10
Вейга
10
Вейга
22
Варела
11
Пепе
86
Мора
86
Мора
11
Пепе
17
Сайнс
7
Гомес
7
Гомес
17
Сайнс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Порту
67
Кихан Уиллоус
ВР
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ноттингем Форест - Порту
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
458
438
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Порту», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»