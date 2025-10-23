Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Ноттингем Форест
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Порту
19' М. Гиббс-Уайт (П) 77' И. Жезус (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Ángel Alarcón
ЦП
86
Родригу Мора
АП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Селс
47
Зинченко
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
12
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
4-2-3-1
99
Кошта
20
Кошта
4
Кивиор
5
Беднарек
74
Моура
22
Варела
13
Росарио
8
Фрохольдт
17
Сайнс
11
Пепе
9
Омородион
47
Зинченко
37
Савона
37
Савона
47
Зинченко
5
Андерсон
6
Сангаре
6
Сангаре
5
Андерсон
12
Луис
22
Йетс
22
Йетс
12
Луис
20
Кошта
12
Сануси
12
Сануси
20
Кошта
74
Моура
52
Фернандеш
52
Фернандеш
74
Моура
22
Варела
10
Вейга
10
Вейга
22
Варела
11
Пепе
86
Мора
86
Мора
11
Пепе
17
Сайнс
7
Гомес
7
Гомес
17
Сайнс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Порту
67
Кихан Уиллоус
ВР
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
12
Джон
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
77
Zyan Blake
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ноттингем Форест - Порту
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
458
438
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Порту», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Порту»

«Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+