21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-1-1-2-2
24
Котарски
24
Мелинг
55
Перейра
4
Хацидиакос
20
Сузуки
36
Клем
21
Лерагер
7
Классон
99
Ахури
17
Ларссон
14
Мукоко
3-2-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
24
Свенссон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
4
Хацидиакос
24
Гарананга
24
Гарананга
4
Хацидиакос
36
Клем
2
Заге
2
Заге
36
Клем
99
Ахури
21
Мадсен
21
Мадсен
99
Ахури
17
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
17
Ларссон
5
Бенсебаини
30
Ансельмино
30
Ансельмино
5
Бенсебаини
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Копенгаген
Боруссия Д
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Копенгаген - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
7
Количество передач
347
618
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Боруссия» Дортмунд, 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»