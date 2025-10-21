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  • «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Копенгаген
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия Д
90' В. Дадасон
20' Ф. Нмеча 33' В. Антон 61' Р. Бенсебаини (П) 76' Ф. Нмеча 87' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Котарски
24
Мелинг
55
Перейра
4
Хацидиакос
20
Сузуки
36
Клем
21
Лерагер
7
Классон
99
Ахури
17
Ларссон
14
Мукоко
3-2-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
24
Свенссон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
4
Хацидиакос
24
Гарананга
24
Гарананга
4
Хацидиакос
36
Клем
2
Заге
2
Заге
36
Клем
99
Ахури
21
Мадсен
21
Мадсен
99
Ахури
17
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
17
Ларссон
5
Бенсебаини
30
Ансельмино
30
Ансельмино
5
Бенсебаини
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Копенгаген
Боруссия Д
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Копенгаген - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
7
Количество передач
347
618
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Боруссия» Дортмунд, 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд

«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Копенгаген
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