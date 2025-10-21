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  • «Вильярреал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Вильярреал
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
17' Э. Холанд 40' Б. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
4-2-2-2
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Диаш
6
Стоунз
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
17
Бьюкенан
10
Молейро
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
14
Комесанья
7
Перес
7
Перес
14
Комесанья
82
Льюис
14
Рейндерс
14
Рейндерс
82
Льюис
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
9
Холанд
10
Шерки
10
Шерки
9
Холанд
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
22
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
22
Савиньо
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Сити
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Сити
4
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
15
Количество передач
335
672
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Манчестера Сити», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Манчестер Сити»

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Вильярреал
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