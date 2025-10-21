21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-2-1-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
4-2-2-2
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Диаш
6
Стоунз
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
17
Бьюкенан
10
Молейро
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
14
Комесанья
7
Перес
7
Перес
14
Комесанья
82
Льюис
14
Рейндерс
14
Рейндерс
82
Льюис
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
9
Холанд
10
Шерки
10
Шерки
9
Холанд
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
22
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
22
Савиньо
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Сити
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Сити
4
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
15
Количество передач
335
672
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Манчестера Сити», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»