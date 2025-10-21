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  • «Байер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Байер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Байер
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 7
Завершен
ПСЖ
38' А. Гарсия (П) 54' А. Гарсия
7' В. Пачо 41' Д. Дуэ 44' Х. Кварацхелия 45+3' Д. Дуэ 50' Н. Мендеш 66' У. Дембеле 90' Витинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Ибрагим Маза
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
30
Эчеверри
35
Кофане
17
Поку
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
24
Маюлу
35
Кофане
24
Белосян
24
Белосян
35
Кофане
6
Фернандес
27
27
6
Фернандес
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
30
Эчеверри
30
Маза
30
Маза
30
Эчеверри
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
47
Нджанту
47
Нджанту
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
Остались в запасе
Байер
ПСЖ
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Байер - ПСЖ
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
315
777
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
94
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «ПСЖ»: смотреть», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «ПСЖ»

«Байер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Байер
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