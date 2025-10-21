21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 7
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-1-2-1-2
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
30
Эчеверри
35
Кофане
17
Поку
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
24
Маюлу
35
Кофане
24
Белосян
24
Белосян
35
Кофане
6
Фернандес
27
27
6
Фернандес
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
30
Эчеверри
30
Маза
30
Маза
30
Эчеверри
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
47
Нджанту
47
Нджанту
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
Остались в запасе
Байер
ПСЖ
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Байер - ПСЖ
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
315
777
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
94
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «ПСЖ»: смотреть», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»