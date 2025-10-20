20.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
1
Фролкин
20
Юрганов
27
Магкеев
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
77
Багателия
4-2-3-1
13
Чагров
34
Храмцов
24
Коротков
24
Клещенко
17
Шильников
13
Кайнов
6
Макаров
80
Арбузов
10
Симонян
24
Мальцев
7
Хохлачев
25
Уридия
23
Якимов
23
Якимов
25
Уридия
77
Багателия
18
Симонов
18
Симонов
77
Багателия
97
Магомедов
7
Моцпан
7
Моцпан
97
Магомедов
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
19
Пуси
34
Храмцов
28
Семенов
28
Семенов
34
Храмцов
24
Мальцев
77
Сасин
77
Сасин
24
Мальцев
7
Хохлачев
9
Давидян
9
Давидян
7
Хохлачев
17
Шильников
7
Сафронов
7
Сафронов
17
Шильников
80
Арбузов
17
Никишин
17
Никишин
80
Арбузов
Остались в запасе
Факел
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Факел - Ротор
1
1
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ротора», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»