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  • «Факел» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Факел» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 18:20
Факел
20.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Ротор
42' Б. Пуси 47' Б. Пуси 74' Г. Гонгадзе 90+2' Г. Гонгадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Артем Симонян
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-1-3-3
1
Фролкин
20
Юрганов
27
Магкеев
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
77
Багателия
4-2-3-1
13
Чагров
34
Храмцов
24
Коротков
24
Клещенко
17
Шильников
13
Кайнов
6
Макаров
80
Арбузов
10
Симонян
24
Мальцев
7
Хохлачев
25
Уридия
23
Якимов
23
Якимов
25
Уридия
77
Багателия
18
Симонов
18
Симонов
77
Багателия
97
Магомедов
7
Моцпан
7
Моцпан
97
Магомедов
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
19
Пуси
34
Храмцов
28
Семенов
28
Семенов
34
Храмцов
24
Мальцев
77
Сасин
77
Сасин
24
Мальцев
7
Хохлачев
9
Давидян
9
Давидян
7
Хохлачев
17
Шильников
7
Сафронов
7
Сафронов
17
Шильников
80
Арбузов
17
Никишин
17
Никишин
80
Арбузов
Остались в запасе
Факел
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Факел - Ротор
1
1
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ротора», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Ротор»

«Факел» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Факел
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