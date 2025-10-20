20.10.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-1-3-2-1
1
Штепа
28
Жилкин
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
10
Жигулев
6
Тарба
7
Антонов
11
Николаев
18
Родионов
9
Алиев
2-1-4-2-1
15
Кашинцев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
8
Кантария
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
14
Машуков
7
Антонов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
7
Антонов
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
11
Николаев
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Николаев
25
Ситдиков
5
Мусалов
5
Мусалов
25
Ситдиков
7
Шильцов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
7
Шильцов
14
Машуков
7
Джамилов
7
Джамилов
14
Машуков
Остались в запасе
Черноморец
Нефтехимик
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Черноморец - Нефтехимик
3
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Нефтехимика», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»