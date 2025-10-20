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  • «Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 17:20
Черноморец
20.10.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
50' С. Алиев
20' Д. Кокоев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Штепа
28
Жилкин
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
10
Жигулев
6
Тарба
7
Антонов
11
Николаев
18
Родионов
9
Алиев
2-1-4-2-1
15
Кашинцев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
8
Кантария
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
14
Машуков
7
Антонов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
7
Антонов
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
11
Николаев
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Николаев
25
Ситдиков
5
Мусалов
5
Мусалов
25
Ситдиков
7
Шильцов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
7
Шильцов
14
Машуков
7
Джамилов
7
Джамилов
14
Машуков
Остались в запасе
Черноморец
Нефтехимик
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Черноморец - Нефтехимик
3
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Нефтехимика», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Нефтехимик»

«Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Черноморец
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