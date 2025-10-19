19.10.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-3-3
1
Лопеш
15
Авазим
78
6
Мванга
98
Амьен-Аду
19
Леру
5
Квон
17
Табибу
12
Гирасси
42
Мохамед
11
Аблин
4-2-1-3
1
Эзер
12
Менье
99
Мбемба
2
Манди
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
9
Жиру
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
5
Квон
26
Радакович
26
Радакович
5
Квон
12
Гирасси
10
10
12
Гирасси
17
Табибу
6
6
17
Табибу
42
Мохамед
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
42
Мохамед
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
20
Фернандес-Пардо
8
Мбаппе
8
Мбаппе
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Харальдссон
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
Остались в запасе
Нант
Лилль
30
Патрик Карльгрен
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Лилль
1
4
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
15
Количество передач
296
533
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
2.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лилля», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»