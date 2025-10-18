18.10.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
21
Опери
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
18
Калузиньски
9
Тюрук
8
Кеман
19
Креспо
77
Арит
14
Шомуродов
3-1-2-3-1
1
Чакир
23
Айхан
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
10
Сане
7
Салаи
53
Йилмаз
9
Икарди
42
Саинер
2
Эбоселе
2
Эбоселе
42
Саинер
77
Арит
10
Да Кошта
10
Да Кошта
77
Арит
19
Креспо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
19
Креспо
8
Сара
99
Лемина
99
Лемина
8
Сара
20
Гюндоган
11
Акгюн
11
Акгюн
20
Гюндоган
10
Сане
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Сане
17
Эльмали
4
Якобс
4
Якобс
17
Эльмали
9
Икарди
45
Осимхен
45
Осимхен
9
Икарди
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
3
6
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
4
Нарушения
4
16
Офсайды
2
0
Количество передач
374
445
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
2.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Галатасарая», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»