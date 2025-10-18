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«Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 18:50
Истанбул Башакшехир
18.10.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
59' Э. Шомуродов
45+3' Л. Сане 61' Л. Сане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
21
Опери
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
18
Калузиньски
9
Тюрук
8
Кеман
19
Креспо
77
Арит
14
Шомуродов
3-1-2-3-1
1
Чакир
23
Айхан
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
10
Сане
7
Салаи
53
Йилмаз
9
Икарди
42
Саинер
2
Эбоселе
2
Эбоселе
42
Саинер
77
Арит
10
Да Кошта
10
Да Кошта
77
Арит
19
Креспо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
19
Креспо
8
Сара
99
Лемина
99
Лемина
8
Сара
20
Гюндоган
11
Акгюн
11
Акгюн
20
Гюндоган
10
Сане
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Сане
17
Эльмали
4
Якобс
4
Якобс
17
Эльмали
9
Икарди
45
Осимхен
45
Осимхен
9
Икарди
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
3
6
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
4
Нарушения
4
16
Офсайды
2
0
Количество передач
374
445
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
2.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Галатасарая», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»

«Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Истанбул Башакшехир
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