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  • «Торино» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Торино» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 17:50
Торино
18.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
32' Д. Симеоне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-2-1-1-2
81
Исраэль
27
Нкунку
23
Коко
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
17
Беукема
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
7
Нерес
11
Де Брюйне
20
Лукка
27
Нкунку
3
Бираги
3
Бираги
27
Нкунку
8
Асллани
44
Исмайли
44
Исмайли
8
Асллани
10
Влашич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
16
Нгонг
16
Нгонг
18
Симеоне
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
15
Жуан
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Жуан
37
Оливера
70
Ланг
70
Ланг
37
Оливера
11
Гилмор
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Гилмор
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
20
Лукка
70
70
20
Лукка
Остались в запасе
Торино
Наполи
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
281
615
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
8
13
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2
2.06
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Наполи», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Наполи»

«Торино» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Торино
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