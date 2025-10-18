18.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
4-2-1-1-2
81
Исраэль
27
Нкунку
23
Коко
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
17
Беукема
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
7
Нерес
11
Де Брюйне
20
Лукка
27
Нкунку
3
Бираги
3
Бираги
27
Нкунку
8
Асллани
44
Исмайли
44
Исмайли
8
Асллани
10
Влашич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
16
Нгонг
16
Нгонг
18
Симеоне
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
15
Жуан
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Жуан
37
Оливера
70
Ланг
70
Ланг
37
Оливера
11
Гилмор
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Гилмор
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
20
Лукка
70
70
20
Лукка
Остались в запасе
Торино
Наполи
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
281
615
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
8
13
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2
2.06
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Наполи», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»